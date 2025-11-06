ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël bevestigt identiteit van overgedragen overleden gijzelaar

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 10:56
anp061125113 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël bevestigt dat een lichaam dat Hamas woensdagavond heeft overgedragen van een overleden gijzelaar is. Het gaat om de Tanzaniaanse student Joshua Mollel, die op zijn 21e stierf bij de aanval op 7 oktober 2023 en wiens lichaam was meegenomen naar Gaza.
Van de 28 overleden gijzelaars zijn tot nu toe 22 stoffelijke overschotten teruggegeven. Dat betekent dat er nog zes lichamen moeten worden overgedragen aan Israël. De afspraak maakt deel uit van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Israël geeft in ruil voor elk lichaam de stoffelijke overschotten van 15 overleden Palestijnen terug.
Israël beschuldigt Hamas ervan te treuzelen met het terugbrengen van de lichamen van overleden gijzelaars. Hamas zelf zegt dat het proces traag verloopt, omdat velen onder het puin van Gaza begraven liggen. Het Rode Kruis helpt met zoeken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-493613273

Downshiften: steeds meer hoogopgeleiden kiezen voor een praktische baan

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

Loading