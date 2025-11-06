Israël bevestigt identiteit van overgedragen overleden gijzelaar

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël bevestigt dat een lichaam dat Hamas woensdagavond heeft overgedragen van een overleden gijzelaar is. Het gaat om de Tanzaniaanse student Joshua Mollel, die op zijn 21e stierf bij de aanval op 7 oktober 2023 en wiens lichaam was meegenomen naar Gaza.

Van de 28 overleden gijzelaars zijn tot nu toe 22 stoffelijke overschotten teruggegeven. Dat betekent dat er nog zes lichamen moeten worden overgedragen aan Israël. De afspraak maakt deel uit van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Israël geeft in ruil voor elk lichaam de stoffelijke overschotten van 15 overleden Palestijnen terug.

Israël beschuldigt Hamas ervan te treuzelen met het terugbrengen van de lichamen van overleden gijzelaars. Hamas zelf zegt dat het proces traag verloopt, omdat velen onder het puin van Gaza begraven liggen. Het Rode Kruis helpt met zoeken.