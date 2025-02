Frankrijk exporteert opnieuw minder wijn en sterke dranken

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk heeft in 2024 opnieuw minder wijn en sterke dranken geëxporteerd. De alcoholindustrie in dat land kampte met een verminderde vraag naar duurdere en luxere wijnen, minder import vanuit onder meer China en dreigende importtarieven door de Verenigde Staten.

De waarde van de uitvoer van wijn en sterke dranken kwam in 2024 uit op 15,6 miljard euro, meldt de Franse brancheorganisatie FEVS van exporteurs van deze dranken. Dat is een daling van 4 procent vergeleken met 2023. Dat jaar was de export ook al gedaald.

De export van sterke dranken nam het meest af, met 6,5 procent. Dat komt volgens FEVS vooral door de zwakkere economie van China en de antidumpingmaatregelen van de Chinese regering voor brandy uit Europa. De export van cognac, een type brandy dat uitsluitend in Frankrijk wordt geproduceerd, daalde met 11 procent.

China importeerde afgelopen jaar 20 procent minder drank uit Frankrijk. Singapore voerde een kwart minder in en Hongkong 12 procent minder. Deze drie markten zorgden samen voor de grootste afname van de drankenexport uit Frankrijk.