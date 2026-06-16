Frankrijk investeert fors in AI en eigen chatbot voor overheid

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering gaat 655 miljoen euro investeren in kunstmatige intelligentie (AI) en wil een eigen chatbot opzetten voor alle overheidsdiensten. Dat schreef de Franse premier Sébastien Lecornu dinsdag in een bericht op X, vlak voor het begin van de "Viva Tech"-conferentie in Parijs.

Volgens de premier kan het land "niet vertrouwen" op instrumenten die door buitenlandse mogendheden zijn ontwikkeld en moet Frankrijk over eigen AI-instrumenten beschikken.

De Franse regering zal onder meer een chatbot ontwikkelen voor de staatsgezondheidsverzekeraar Ameli en een nieuw platform creëren om de toegang tot publieke gegevens te vergemakkelijken.

"We kunnen ofwel onderworpen worden aan de AI-revolutie, ofwel er zelf de leiding in nemen", aldus Lecornu. "De vraag is niet of de staat kunstmatige intelligentie nog zal gebruiken, maar hoe snel de transformatie zal plaatsvinden."