Heeft het nut om duurdere pijnstillers te slikken?

Werken goedkope pijnstillers minder goed dan de A-merken? Je staat met hoofdpijn bij de drogist; een duur doosje voelt dan misschien als de betere keuze. Maar je schaft lang niet altijd extra werking aan.

Dat blijkt uit onderzoek van Keuringsdienst van waarde. In het overvolle schap met paracetamol, ibuprofen en andere pijnstillers lopen prijs en kwaliteit niet automatisch samen op.

Goedkoop betekent niet minder effectief

Volgens Anke Lambooij, adviseur bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), zit het verschil meestal niet in wat de pijn bestrijdt. “De kwaliteit van alle producten is even goed als het gaat over gehalte en zuiverheid van de werkzame stoffen. Neem paracetamol, daarbij maakt het niet uit of je een doosje van vijftig stuks paracetamol hebt voor één of vijf euro.”

Bij dezelfde werkzame stof krijg je doorgaans dezelfde basiswerking, ongeacht het prijskaartje.

Waar betaal je dan wél voor?

Producenten voegen hulpstoffen toe. Niet om de pijnstiller krachtiger te maken, maar om hem prettiger te laten aanvoelen. Lambooij legt uit: “Pijnstillers worden bijvoorbeeld aangepast om ze makkelijker te kunnen slikken. Zo krijgt een pil soms een coating of wordt het een smelttablet.”

Bij ibuprofen zie je dat nog duidelijker. “Bij ibuprofen is er een groot verschil tussen duurdere liquid caps en goedkopere tabletten”, vertelt Lambooij. “De ibuprofen uit liquid caps zou sneller opgenomen worden. Als je ibuprofen slikt, duurt het een uur voordat je echt pijnverlichting gaat merken. Het kan best zo zijn dat een vloeibaar product de tijd tot pijnverlichting met vijftien minuten verkort, maar dat is dan ook alles.”

Slimme marketing

Soms gaat het nog verder dan alleen vorm. Lambooij: “Bij naproxen zie je dat hetzelfde tablet voor gewrichtspijn in een ander doosje zit dan voor menstruatiepijn. Terwijl het dezelfde stof en samenstelling is. Alleen wordt het qua beleving, verpakking en prijs anders neergezet.” Ook extra toevoegingen zijn niet automatisch een voordeel.

Paracetamol met cafeïne?

Sommige duurdere varianten bevatten cafeïne omdat dat de werking zou versterken. Maar volgens Lambooij is daar weinig reden voor. “Het bewijs is niet zo sterk dat we nu zeggen dat je cafeïne moet combineren. Cafeïne heeft bijwerkingen zoals trillerigheid, gejaagdheid en slapeloosheid.”

Haar advies is duidelijk: “Het advies is om geen cafeïne te gebruiken bij je paracetamol. Het heeft een heel beperkt effect, als er al enig effect is. Dus nee, ik zou gewoon voor de normale – en dus goedkopere - paracetamol kiezen. Dat is over het algemeen echt wel afdoende.”

Let op dit detail in de winkel

Twijfel je toch? Kijk dan naar het RVG-nummer op de verpakking. Dat registratienummer laat zien dat kwaliteit, effectiviteit en veiligheid zijn beoordeeld.

De conclusie is dat je bij pijnstillers vaak geen betere wreking aanschaft door meer uit te geven, maar vooral een andere verpakking, smaak of gebruikservaring.