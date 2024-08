Frankrijk moet kerncentrale mogelijk sluiten om warme weer

Electricité de France (EDF), het grootste elektriciteitsbedrijf van Frankrijk, moet het komende weekeinde de productie van kerncentrales mogelijk verlagen of stilleggen vanwege het warme weer. Door de hoge temperaturen kunnen de installaties minder koelwater lozen in de rivier de Rhône.

EDF gebruikt water om haar reactoren te koelen dat vervolgens in de rivier wordt geloosd. De hoge temperatuur van het rivierwater kan een bedreiging vormen voor vissen en andere dieren in het wild.

De productiebeperkingen zij waarschijnlijk van zaterdag tot en met donderdag van kracht in de kerncentrale in Bugey, zei de Franse netbeheerder in een verklaring. De centrale in Tricastin wordt mogelijk vanaf zondag geheel stilgelegd.

Verwacht wordt dat de temperaturen in een groot deel van West-Europa de komende dagen nog verder zullen stijgen. De 56 Franse kernreactoren leveren meer dan twee derde van de energie van het land. De maatregelen hebben geen gevolgen voor de energievoorziening in het land, maar kunnen de elektriciteitsprijzen op korte termijn wel opdrijven.