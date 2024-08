Van Rouwendaal bouwt olympische dominantie in open water uit

PARIJS (ANP) - Sharon van Rouwendaal heeft haar dominantie in het olympisch openwaterzwemmen én die van Nederland verder uitgebouwd met haar gouden medaille in Parijs. De 30-jarige Van Rouwendaal tikte na 10 kilometer in de Seine als eerste aan, waarmee ze de eerste openwaterzwemmer is met twee olympische gouden medailles en ook de eerste met drie in totaal.

De in Soest opgegroeide Van Rouwendaal was met goud in 2016 in Rio en zilver vijf jaar later in Tokio al de succesvolste openwaterzwemmer op de Spelen.

Openwaterzwemmen is sinds 2008 olympisch. Van Rouwendaal is samen met de Duitser Thomas Lurz (brons in 2008 en zilver in 2012) de enige die meerdere medailles in de discipline behaalde.

Nederland was al het succesvolste land in het olympisch openwaterzwemmen, met eerder ook titels voor Maarten van der Weijden in 2008 en Ferry Weertman in 2016. Geen enkel ander land leverde meer dan één olympisch kampioen en Nederland dus vier van de negen in totaal.