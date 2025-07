Frankrijk ondanks uitzonderingen kritisch op handelsdeal

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse onderminister van Europese Zaken Benjamin Haddad is overwegend kritisch over de handelsdeal die de Europese Unie met de Verenigde Staten sloot. Haddad is wel blij met de uitzonderingen voor onder meer luchtvaart en sterkedrank, wat belangrijke sectoren zijn voor het land. De bewindsman waarschuwt Europa wel voor achteruitgang als het nu niet zelf daadkrachtig optreedt.

Haddad staat in een bericht op X stil bij het einde van de vrije handel zoals daar sinds de Tweede Wereldoorlog sprake van was. "Die wordt nu verworpen door de VS, die kiezen voor economische dwang en volledige minachting van de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO. Dit is zowel een economische als een politieke uitdaging", schrijft Haddad.

"Geloven dat we hierop kunnen reageren met concessies, zal alleen maar leiden tot meer roofzucht van buitenaf en weerstand tegen Europa vanuit onze burgers", aldus Haddad. Hij wil onder meer Amerikaanse techbedrijven zwaarder belasten.