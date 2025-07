Samsung gaat AI-chips maken voor Tesla in Verenigde Staten

SUWON (ANP/BLOOMBERG) - Samsung Electronics heeft een contract ter waarde van omgerekend ruim 14 miljard euro binnengehaald om AI-chips te produceren voor de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla. Dat is een grote overwinning voor de onderpresterende chipproductietak van het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern.

Samsung maakte maandag bekend dat het een chipproductieovereenkomst van 22,8 biljoen won heeft gesloten. Die loopt tot eind 2033. De nieuwste chips zullen niet in Zuid-Korea worden gemaakt, maar in de Verenigde Staten zelf. Het plan is om in een nieuwe fabriek in Taylor, Texas, Tesla's nieuwste AI6-chip te produceren, zo bevestigde Tesla-topman Elon Musk op X.

Beleggers in Zuid-Korea reageerden enthousiast. De aandelen van Samsung stegen tot 5 procent op de beurs van Seoul, naar het hoogste niveau sinds september. Een woordvoerder van het bedrijf wilde geen verder commentaar geven, verwijzend naar vertrouwelijkheidsclausules in het contract.