Bierverkoop Heineken opnieuw omlaag in Europa en Amerika

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft het afgelopen halfjaar minder bier verkocht. Dat had vooral te maken met verkoopdalingen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, de twee grootste markten voor de bierbrouwer. In overige regio's vond het bier van Heineken, waaronder ook merken als Birra Moretti en Desperados vallen, meer aftrek.

In Europa drukten onder meer onderhandelingen met grote afnemers op de verkopen. Zo besloot supermarktketen Jumbo in Nederland tijdelijk te stoppen met de inkoop omdat de prijsonderhandelingen niet wilden vlotten. Onlangs werd bekend dat er een akkoord is en Heineken weer terugkeert in de schappen. In de Amerika's had Heineken vooral last van een zwakker consumentenvertrouwen.

Wereldwijd verkocht Heineken ruim 116 miljoen hectoliter bier, 1,2 procent minder dan een jaar eerder. Daarvan kwam 36,2 miljoen hectoliter terecht bij klanten in Europa, een daling van 4,7 procent. In Noord- en Zuid-Amerika nam het biervolume met 1,2 procent af tot 42,2 miljoen hectoliter.