Frankrijk onderzoekt dood twee baby's die Nestlé-voeding kregen

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 17:10
bijgewerkt om vrijdag, 23 januari 2026 om 17:28
anp230126136 1
 Franse autoriteiten onderzoeken het overlijden van een tweede baby die babyvoeding van Nestlé had gedronken. In de babyvoeding zat mogelijk de bacterie Bacillus cereus, die heftig braken en diarree kan veroorzaken. Of de dood van de baby's daadwerkelijk is veroorzaakt door de betrokken producten, is niet vastgesteld.
Het voedingsconcern was voor de babyvoeding eind vorig jaar al een terugroepactie begonnen. Tijdens een routinecontrole in een fabriek in Nunspeet werd de bacterie gevonden.
Aanvankelijk waren er nog geen incidenten bekend. Eerder deze week kwam echter naar buiten dat Franse autoriteiten een sterfgeval onder de loep namen. Ook heeft de Franse overheid gezegd dat de giftige stof waarschijnlijk zat in een grondstof van een Chinese leverancier, vermoedelijk arachideolie.
NWVA kreeg twee meldingen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot dusver twee meldingen gehad van kinderen die ziek zijn geworden na het drinken van voeding van Nestlé. Daarnaast zijn er ook meldingen van ziekte gedaan bij een afnemer van Nestlé. Om hoeveel meldingen het gaat, is niet bekendgemaakt.
Nestlé-topman Philipp Navratil bood eerder deze week al publiekelijk zijn excuses aan voor de situatie. Dat deed hij in een videoverklaring.
Overgestapt op andere leverancier
Inmiddels heeft Nestlé in meer dan zestig landen babyvoeding teruggeroepen van de merknamen SMA, BEBA, NAN, Little Steps 1 en Alfamino. Het bedrijf heeft ook laten weten overgestapt te zijn op een andere leverancier voor de bewuste olie.
De zorgen beperken zich niet meer tot Nestlé alleen, aangezien Danone en Lactalis ook producten hebben teruggeroepen om mogelijke besmetting. Bij Danone beperkt de ingreep zich tot nu toe tot een partij babyvoeding die specifiek voor de Singaporese markt was gemaakt. Lactalis, 's werelds grootste zuivelgroep, heeft babyvoeding teruggeroepen in achttien landen.
