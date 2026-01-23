FNV vreest voor toekomst Douwe Egberts-fabriek in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV vreest voor de toekomst van de koffiefabriek van Douwe Egberts in Utrecht. Medewerkers klagen dat de productie al lange tijd daalt en krijgen volgens de vakbond geen toekomstperspectief van moederbedrijf JDE Peet's. Anderhalve week geleden werd het verlies van enkele tientallen banen aangekondigd, maar de angst is dat het daar niet bij zal blijven.

"Medewerkers vragen zich af of die reorganisatie dan voldoende is en of de fabriek dan wel levensvatbaar is. Want hoe lager de volumes zijn, hoe slechter de fabriek draait. Medewerkers willen weten wat de stip op de horizon is, maar het management geeft vooralsnog geen antwoord", zegt FNV-bestuurder Margreet Pasman. De vakbond stuurde naar aanleiding van de onrust een brief naar de directie en hoopt dat er "zo snel mogelijk" een gesprek komt.

Bij de fabriek in Utrecht, waar onder meer Senseo wordt gemaakt, werken zo'n tweehonderd mensen. JDE Peet's heeft ook nog een fabriek in Joure, maar daar zijn minder zorgen over de toekomst.