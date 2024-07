Frankrijk oogst minder tarwe door hevige regenval

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Frankrijk verwacht dat de oogst van zachte tarwe dit jaar zal afnemen tot het laagste niveau in vier jaar. De grootste landbouwproducent van Europa kampt vooral met buitensporige regenval die de vooruitzichten voor de oogst schaadt.

De voorspellingen voor de oogst waren de afgelopen maanden al naar beneden bijgesteld door de onophoudelijke regenval en het gebrek aan zonneschijn. Ook werken de milde temperaturen ziektes in de hand. Zachte tarwe wordt gebruikt voor het maken van koek, ontbijtgranen en veevoer. Harde tarwe wordt gebruikt voor pasta, brood, bulgur en couscous.

Volgens gegevens van het Franse ministerie van Landbouw daalt de tarweproductie dit jaar naar verwachting met 15,4 procent tot 29,7 miljoen ton. Dat is ruim 14 procent minder dan het vijfjarige gemiddelde. "In twintig jaar tijd hebben slechts twee andere oogsten de 30 miljoen ton niet overschreden, die in 2016 en 2020", aldus het ministerie. De schatting, die waarschijnlijk nog verandert naarmate de oogst vordert, komt in de buurt van de productie van zo'n 29,2 miljoen ton in 2020.