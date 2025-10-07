ECONOMIE
Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

natuur
door Désirée du Roy
dinsdag, 07 oktober 2025 om 13:59
ANP-538391007
Een van de droogste plekken op aarde, de Atacama-woestijn in Chili, is veranderd in een adembenemende bloemenzee. Na zeldzame regenbuien is het dorre landschap plotseling bedekt met duizenden wilde bloemen – een fenomeen dat lokaal bekendstaat als het ‘desierto florido’, ofwel het ‘bloeiende woestijn’.
De kleurenpracht ontstaat alleen wanneer regen, temperatuur en luchtvochtigheid precies in balans zijn. Zaden die jarenlang onder het droge zand hebben gesluimerd, komen dan tot leven. Dankzij milde winterregens en een zachte lente is het dit jaar weer raak: over honderden kilometers schitteren roze, gele, paarse en witte bloemen in de zon.
Eens in de zeven jaar
De Atacama, die zich uitstrekt over ruim 1.600 kilometer langs de Chileense kust, krijgt normaal gesproken slechts enkele millimeters regen per jaar. Toch speelt dit zeldzame wonder een belangrijke rol in het kwetsbare ecosysteem van de woestijn.
Toeristen en fotografen uit de hele wereld trekken massaal naar het gebied om het kortstondige schouwspel vast te leggen. De Chileense autoriteiten roepen bezoekers op om voorzichtig te zijn en de bloemen op een van de meest onherbergzame plekken op aarde niet te beschadigen.
Bron: CNN

