Frankrijk tegen Mercosur-deal, maar akkoord komt er mogelijk toch

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk gaat tegen de ondertekening van het vrijhandelsakkoord met het Mercosur-blok van Zuid-Amerikaanse landen stemmen, heeft de Franse president Emmanuel Macron laten weten. Maar het akkoord komt er mogelijk toch.

Macron verklaarde op socialemediaplatform X dat er in Frankrijk een unanieme politieke afwijzing van het akkoord is. Dit ondanks "aanzienlijke concessies" voor boeren in de Europese Unie.

Ook Ierland zal tegen het akkoord stemmen, zei de Ierse vicepremier Simon Harris eerder donderdag. Maar aangezien de Europese Commissie de steun van Italië heeft veiliggesteld, is de kans groot dat het akkoord tijdens de stemming binnenkort wel wordt aangenomen.

In Frankrijk waren donderdag boerenprotesten om de Mercosur-deal. Franse boeren blokkeerden met tractoren wegen naar Parijs en bezienswaardigheden als de Arc de Triomphe. Zij zijn bang dat ze straks worden weggeconcurreerd door boeren in Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay, waar minder strenge regels gelden.