ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Internet valt volgens waarnemers uit in Teheran en delen van Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 19:24
anp080126180 1
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - In de Iraanse hoofdstad Teheran en grote delen van het land is volgens waarnemers van de groep NetBlocks het internet uitgevallen. In het land zijn massale protesten tegen de hyperinflatie en de jarenlange schaarste aan essentiële goederen.
In steden worden gewelddadige botsingen gemeld tussen betogers en leden van veiligheidstroepen. De golf van protest begon op 28 december op de markt van Teheran. Volgens een in Noorwegen gevestigde mensenrechtenorganisatie zijn er al zeker 45 doden gevallen. Woensdag zou bloedig zijn geweest met dertien doden op één dag. Er zijn mogelijk meer dan 2000 demonstranten opgepakt.
De autoriteiten zeggen dat ze de nood van demonstranten begrijpen. President Masoud Pezeshkian heeft opgeroepen tot "uiterste terughoudendheid". Steeds vaker worden leiders van de Islamitische Republiek Iran uitgescholden tijdens betogingen. In de provincie Fars werd een standbeeld van een nationale held van de islamitische republiek, Qassem Soleimani, door betogers gesloopt.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

239655029_m

9 Symptomen die mannen nooit mogen negeren

200283208_m

Waarom je je vaatwasser níet ’s nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)

Loading