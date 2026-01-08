Internet valt volgens waarnemers uit in Teheran en delen van Iran

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - In de Iraanse hoofdstad Teheran en grote delen van het land is volgens waarnemers van de groep NetBlocks het internet uitgevallen. In het land zijn massale protesten tegen de hyperinflatie en de jarenlange schaarste aan essentiële goederen.

In steden worden gewelddadige botsingen gemeld tussen betogers en leden van veiligheidstroepen. De golf van protest begon op 28 december op de markt van Teheran. Volgens een in Noorwegen gevestigde mensenrechtenorganisatie zijn er al zeker 45 doden gevallen. Woensdag zou bloedig zijn geweest met dertien doden op één dag. Er zijn mogelijk meer dan 2000 demonstranten opgepakt.

De autoriteiten zeggen dat ze de nood van demonstranten begrijpen. President Masoud Pezeshkian heeft opgeroepen tot "uiterste terughoudendheid". Steeds vaker worden leiders van de Islamitische Republiek Iran uitgescholden tijdens betogingen. In de provincie Fars werd een standbeeld van een nationale held van de islamitische republiek, Qassem Soleimani, door betogers gesloopt.