ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk trekt ruim 1 miljard euro uit voor getroffen boeren

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 11:55
anp040926109 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering heeft een plan aangekondigd ter waarde van meer dan 1 miljard euro om boeren te helpen die getroffen zijn door de opeenvolgende hittegolven, droogtes en branden in het land. Volgens de Franse minister van Landbouw Annie Genevard zal ongeveer de helft van het pakket, 520 miljoen euro, worden gebruikt voor directe snelle uitbetalingen aan boeren ter compensatie van de geleden weerschade.
Het vrijdag gepresenteerde plan bevat veertien maatregelen die boeren moeten helpen de directe crisis te doorstaan ​​en zich voor te bereiden op het volgende oogstseizoen. Het steunplan voorziet onder meer in een lokaal herstelfonds om boeren te helpen bij de aankoop van zaden, planten- en veevoer. Verdere maatregelen omvatten vrijstelling van grondbelasting, hulp bij sociale zekerheidsuitkeringen en brandstofsubsidie.
"Dit is een aanzienlijke inspanning van de natie voor haar boeren", verklaarde Genevard. Volgens de minister worden de landbouwproductie en de voedselsoevereiniteit van het land bedreigd door de huidige crisis in de sector.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Timothy na afloop van B&B Vol Liefde: "Ik heb een man gevonden"

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

kringen-header-3x2

Deze 5 signalen verraden dat je nooit echt emotioneel volwassen werd

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

ANP-561329736

Politiek schandaal in Estland: 70 miljoen euro aan Oekraïne-hulp verprutst door geld te sturen naar naar bedrijf dat nog nooit een granaat had gemaakt

Loading