Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

Je haalt de vaatwasser open en je vorken zijn grauw. Het internet heeft de oplossing al klaar: een bolletje aluminiumfolie in de bestekmand. En nee, het is geen bakerpraatje — er zit een keurige, met formules te onderbouwen chemische reactie achter. Het probleem is alleen dat die reactie vrijwel nooit optreedt in een vaatwasser, en al helemaal niet op het bestek dat in de meeste Nederlandse keukenladen ligt.

De reactie bestaat, maar niet voor jouw bestek

Zilver wordt zwart omdat het reageert met zwavelverbindingen in de lucht. Er ontstaat dan een dun laagje zilversulfide. Aluminium heeft een sterkere affiniteit met zwavel dan zilver, dus breng je die twee metalen in heet water met soda en zout bij elkaar, dan verhuist de zwavel van het zilver naar het aluminium. Het zilver wordt weer zilver, de folie kleurt zwart. Een echte redoxreactie, keurig in evenwicht.

Alleen: dat is de reactie voor zilversulfide op zilver. Het gros van het Nederlandse bestek is roestvrij staal, en dat wordt niet dof van zilversulfide.

Wat de folie oplost, is precies het probleem dat je waarschijnlijk niet hebt.

Waarom RVS-bestek écht grauw wordt

Roestvrij staal beschermt zichzelf met een flinterdunne oxidelaag. Zout, citroensap, azijn, ketchup en mayonaise kunnen die laag doorbreken, net als vaatwasmiddelen die zuren of chloor bevatten. Blijft zo'n restje uren op een vork staan, dan ontstaan er roestpuntjes die tijdens het programma door de hele machine meeliften. Een witte waas is weer iets anders: dat is kalk, en die verdwijnt alleen als de waterhardheid goed staat ingesteld en er onthardingszout in het reservoir zit.

Geen van die oorzaken reageert op een bolletje aluminium.

Wat er in de machine fout gaat

Zelfs bij echt zilver vraagt de reactie direct contact tussen metaal en folie in een zoutbad — geen bolletje dat ergens in de buurt van de bestekmand rondstuitert. Vakmensen in schoonmaak- en apparatenland noemen het resultaat dan ook wisselvallig tot afwezig, en raden de truc af. Een vaatwasser is simpelweg niet gebouwd om aanslag te verwijderen.

Daar komt de rekening bij: folie scheurt makkelijk, en losse snippers kunnen zich vastzetten in filters en sproeiarmen. Dat kost op termijn schoonmaakresultaat en soms een monteur. En de zwavelgeur die bij de reactie hoort, is niet de frisheid waar je een vaatwasser voor koopt.

En zilver hoort er niet in

Fabrikanten zijn er helder over: koper, tin en aluminium zijn niet geschikt voor de vaatwasser, en zilver wordt er aangetast. Verzilverd bestek verliest bovendien zijn beschermlaagje door hitte en agressief wasmiddel. De truc die zilver moet redden, vraagt dus dat je datzelfde zilver in de machine legt waar het niet thuishoort.

Een truc die alleen werkt op materiaal dat er niet in mag, is geen truc.

Wat wel helpt

Kalk en witte waas: stel de waterhardheid van je machine juist in en houd het zoutreservoir gevuld.

Droogvlekken en strepen: verhoog de dosering glansspoelmiddel, ook naast een alles-in-één-tablet.

Roestpuntjes op RVS: spoel zuur, zout en mayonaise eraf voordat het bestek uren staat te wachten.

Dof zilver: poets het met de hand, of gebruik het foliebad in een schaal met heet water en soda — buiten de vaatwasser.

Kort en feitelijkZilveraanslag is zilversulfide; aluminium trekt de zwavel weg en herstelt het zilver. Die reactie vereist direct contact en een zoutoplossing. Roestvrij staal wordt dof door kalk of door beschadiging van de oxidelaag — daar doet aluminium niets. Fabrikanten noemen koper, tin en aluminium ongeschikt voor de vaatwasser en waarschuwen dat zilver er wordt aangetast.

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