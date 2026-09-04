Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

Toerisme brengt veel geld in het laatje, maar het kan ook te veel worden. Neem Barcelona of Venetië, waar de lokale bevolking horendol wordt van de oneindige bezoekersstroom. Maar er is één stad die het meest te lijden heeft onder massatoerisme, en dat is onze eigen hoofdstad.

The Economist zette twintig populaire bestemmingen op een rij en keek naar het aantal internationale bezoekers en hoeveel die uitgeven, per inwoner gerekend. En daar komt Amsterdam met stip op 1 uit. Parijs, Milaan en Barcelona volgen op gepaste afstand.

Invasie

Even om te laten inzinken: door Amsterdam lopen ongeveer negen keer zoveel buitenlandse toeristen per inwoner rond als door Berlijn. Negen keer. Dat is niet een beetje drukker, dat is een invasie van mensen.

Steden willen het liefst een klein groepje toeristen dat veel geld uitgeeft. Zo blijft de overlast beperkt en stroomt er toch geld binnen. Dat is het ideaalplaatje.

Amsterdam scoort echter allesbehalve ideaal: enorme aantallen bezoekers, en dat drukt logischerwijs op straten, woningen en het geduld van bewoners. Geen wonder dat de stad al jaren knokt met maatregelen tegen overtoerisme, van een verbod op nieuwe hotels tot campagnes om bepaalde bezoekers juist te ontmoedigen.

Dus wat nu?

De ranglijst bevestigt vooral wat Amsterdammers al lang roepen: het is druk. Té druk. En met dit soort cijfers zwart op wit, is de kans groot dat er nog strengere maatregelen aankomen voor wie de stad wil bezoeken.