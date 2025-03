Frankrijk veilt in beslag genomen luxe jacht in witwasonderzoek

PARIJS (ANP) - De Franse autoriteiten veilen donderdag een luxe jacht dat in beslag werd genomen tijdens een onderzoek naar "criminele activiteiten" van Belarussische en Oekraïense staatsburgers. Het onderzoek draait om activiteiten van een georganiseerde bende, waaronder "wapenhandel, drugshandel en het witwassen van geld", aldus het Openbaar Ministerie. Volgens de autoriteiten is de Belarussische staatsburger Chaslau Koniukh de eigenaar van het miljoenenjacht.

Het 41 meter lange jacht, genaamd Stefania, werd in 2023 in beslag genomen. Het schip werd in 2021 gebouwd en heeft een geschatte waarde van tussen de 10 en 12 miljoen euro. De Stefania heeft een zwembad, een jacuzzi en een open haard. "Veel van de details, zoals glazen leuningen en een transparante vlaggenmast, zijn nog nooit eerder op een jacht gezien", zegt de organisator van de veiling.

De Franse justitie ontdekte verdachte geldstromen uit belastingparadijzen. Hiermee werd geprobeerd de frauduleuze oorsprong van het geld voor de aankoop van het jacht en een luxe villa te verbergen.