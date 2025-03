Ruim 1400 arrestaties sinds begin protestgolf in Turkije

ANKARA (ANP/AFP) - In Turkije is het aantal arrestaties sinds het ontstaan van de betogingen in het land gestegen naar 1418, meldt minister Ali Yerlikaya van Binnenlandse Zaken op X. Dat zijn bijna driehonderd meer arrestaties dan in zijn update van maandag.

De protestgolf is voor Turkije de grootste in tien jaar. Deze ontstond op 19 maart na de arrestatie van de populaire politicus Ekrem Imamoglu, de inmiddels geschorste burgemeester van Istanbul. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en terrorisme. Imamoglu en diens partij CHP, de grootste oppositiepartij van Turkije, noemen het onderzoek politiek gemotiveerd.

De demonstranten beschrijven Imamoglu's arrestatie als een politieke en ondemocratische actie. In het grootste deel van het land zijn demonstraties geweest, terwijl deze op sommige plekken verboden waren. Bij sommige betogingen vonden confrontaties plaats tussen demonstranten en de oproerpolitie.