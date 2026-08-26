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Frankrijk versoepelt eisen voor productie lokale kazen om droogte

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 12:00
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PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk versoepelt tijdelijk de strikte eisen voor de productie van de Franse traditionele lokale kazen vanwege de extreme droogte. Door de droogte en hitte zijn er namelijk problemen ontstaan met het voer voor de koeien die de melk voor die kazen produceren. De regels rond de voeding van koeien worden nu tijdelijk versoepeld, aldus het Franse persbureau AFP.
Frankrijk is zeer trots op zijn grote verscheidenheid aan lokale kazen en hanteert strenge regels om ervoor te zorgen dat traditionele productie en authenticiteit worden beschermd onder het label 'Appellation d'Origine Protégée'. De versoepeling geldt onder meer voor de kazen Beaufort, Abondance en Comté die worden gemaakt van rauwe melk van koeien die grazen in weiden in de Alpen en de Jura.
Maar door de droogte is er veel minder geschikte grond om te grazen. De overheid heeft daarom nu besloten regels rond bijvoeren van koeien met veevoer en graan uit andere streken van het land tijdelijk te versoepelen.
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