Frans AI-bedrijf Mistral 21 miljard euro waard na investeringen

PARIJS (ANP) - Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft 3 miljard euro aan investeringen opgehaald. Daarmee is de techonderneming die het Europese antwoord moet zijn op OpenAI en Anthropic 21 miljard euro waard.

De Zuid-Koreaanse chip- en elektronicafabrikant Samsung droeg het meeste bij. Bij de vorige investeringsronde was ASML de belangrijkste geldschieter, met een investering van 1,3 miljard euro. De Nederlandse chipmachinemaker deed ook dit keer mee, meldt Mistral.

Mistral werd drie jaar geleden opgericht en laat zich erop voorstaan dat het AI-systemen ontwikkelt voor bedrijven en organisaties die zelf een grote mate van controle willen behouden over processen met kunstmatige intelligentie. Het bedrijf is in twintig landen actief en heeft ruim 125 klanten, waaronder ASML, vliegtuigbouwer Airbus en HSBC.

Volgens Mistral gaat het om de grootste investeringsronde in een Europees technologiebedrijf ooit. Vergeleken met de tientallen miljarden die Amerikaanse AI-bedrijven als OpenAI en Anthropic ophalen, is de 3 miljard euro een klein bedrag.