ABN AMRO: Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers

AMSTERDAM (ANP) - Nederland ontvangt steeds minder zakelijke reizigers, stelt ABN AMRO in een nieuw rapport. Vooral in Amsterdam merkt de bank een afname van het aantal zakelijke overnachtingen. Dat is een aderlating voor de horeca, want zakelijke reizigers geven volgens eerder onderzoek veel meer uit dan toeristische gasten.

De bank wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederlandse hotels verzorgden in de eerste helft van dit jaar 30,8 miljoen overnachtingen, 1,8 procent minder dan een jaar eerder. "Achter dit bescheiden landelijke gemiddelde gaat echter een veel scherpere verschuiving schuil", schrijven ABN AMRO-deskundigen. Het aantal zakelijke overnachtingen daalde in dezelfde periode met 9 procent, naar 7,8 miljoen. "Dat komt neer op een verlies van 780.000 overnachtingen."

Volgens ABN AMRO is de terugval structureel. Amsterdam telde in 2019, voor de coronacrisis, nog 5,8 miljoen zakelijke overnachters. Dat waren er in 2025 nog maar 3,6 miljoen, een daling van ruim 38 procent. Landelijk bedroeg de afname zo'n 20 procent.