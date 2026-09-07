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Je douchekop is stiekem een van de smerigste plekken in huis (en zo maak je hem het best schoon)

tips
door Désirée du Roy
maandag, 07 september 2026 om 11:11
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Even eerlijk: wanneer heb jij voor het laatst je douchekop schoongemaakt? Precies. De meeste mensen denken er nooit over na, totdat ze horen wat zich daar eigenlijk verzamelt.
Je douchekop is namelijk een ideale broedplaats voor bacteriën, kalk en zelfs schimmel. En dat merk je niet alleen aan een slappere waterstraal. Het kan ook gevolgen hebben voor je gezondheid.

Hoe erg is het écht?

In een douchekop hopen zich kalk en mineralen uit het leidingwater op. Die aanslag oogt onschuldig, maar biedt precies de juiste omstandigheden waarin bacteriën zich helemaal thuis voelen. Een verstopte douchekop zorgt er bovendien voor dat micro-organismen zich makkelijker door de lucht verspreiden; best een onprettige gedachte terwijl je onder de douche staat. En als kers op de taart: hoe meer kalk, hoe sneller je douchekop het uiteindelijk begeeft.

De oplossing kost bijna niks

Het goede nieuws: dit probleem oplossen is verrassend simpel, je hebt er geen dure schoonmaakmiddelen voor nodig. Vul een emmer of afsluitbare plastic zak met schoonmaakazijn en hang je douchekop erin.
Geen zin om te klooien met losdraaien? Bind de zak dan gewoon met een elastiekje direct om de douchekop. Laat het geheel een nacht inwerken en spoel daarna goed door met warm water. Wil je het echt grondig aanpakken, haal dan nog even een oude tandenborstel langs de sproeigaatjes. En jawel, de douchekop blinkt weer als nieuw.

Hoe vaak moet dit eigenlijk?

Minstens één keer per kwartaal, is het advies. Woon je in een gebied met veel kalk in het water? Dan is eens per maand zeker geen overbodige luxe. Zo blijft je douche schoon en gaat je douchekop ook nog eens langer mee.

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