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Frans olieconcern TotalEnergies verdubbelt winst door Iranoorlog

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 9:31
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PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Franse olieconcern TotalEnergies heeft zijn nettowinst in het tweede kwartaal verdubbeld. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten.
De nettowinst kwam in het tweede kwartaal uit op 5,4 miljard dollar, tegenover 2,7 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het concern steeg 15 procent en kwam uit op bijna 107 miljard dollar, tegenover 92,6 miljard dollar een jaar eerder.
De prijs van olie is sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten flink gestegen, vooral door een verstoring in de Straat van Hormuz. Door de zeestraat ging voor het begin van de oorlog ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport, maar sinds de verschillende blokkades van Iran varen er nauwelijks meer schepen.
Shell komt volgende week donderdag met zijn cijfers over het tweede kwartaal.
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