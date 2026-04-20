Franse autoriteiten willen Elon Musk ondervragen over X

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse autoriteiten hebben maandag een uitnodiging gestuurd naar Elon Musk om hem vragen te stellen over zijn socialemediaplatform X. De autoriteiten in Frankrijk doen al langer onderzoek naar X waarbij in februari nog een inval werd gedaan bij het Parijse kantoor van het bedrijf.

De uitnodiging van Musk is op vrijwillige basis, dus of hij daadwerkelijk naar Frankrijk komt om een verklaring af te leggen is nog maar de vraag. Het onderzoek draait onder meer om verdenkingen dat het X-algoritme zou zijn gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek. Ook is er onderzoek naar de AI-chatbot Grok van Musk na klachten over het genereren van seksueel getinte nepafbeeldingen van mensen en minderjarigen en het verspreiden van ontkenningen van de Holocaust op X.

X stelde vorig jaar al de Franse beschuldigingen van politieke inmenging te verwerpen. Volgens het bedrijf waren die aantijgingen "politiek gemotiveerd". Daarnaast noemde Musk de inval bij X een "politieke aanval".