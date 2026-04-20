ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Libanese president: overleg met Israël moet bezetting beëindigen

Samenleving
door anp
maandag, 20 april 2026 om 14:20
anp200426115 1
BAABDA (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun zegt dat gesprekken met Israël zich moeten richten op het beëindigen van de "vijandelijkheden" en de Israëlische bezetting van het zuiden van Libanon. Hij heeft oud-ambassadeur in Washington Simon Karam aangesteld als hoofd van de Libanese delegatie.
Karam was eerder ook betrokken bij gesprekken met Israël. Die liggen gevoelig in Libanon, in het bijzonder onder politici van Hezbollah en de Amal-beweging. Hezbollah is zowel een politieke partij als een gewapende groepering in Libanon.
Op het presidentieel paleis in Baabda benadrukte Aoun dat alleen Karam namens Libanon mag gaan onderhandelen. Eerder maakten Libanese politici al duidelijk dat Hezbollah niet over de onderhandelingen gaat, nadat de groepering zich tegen de directe gesprekken had verzet. Aoun zei dat Karam "de breedst mogelijke nationale steun" moet krijgen om de gesprekken tot een succes te maken, schrijft de Libanese krant L'Orient Today.
loading

download

collage

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

anp200426053 1

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

131789778_m

Loading