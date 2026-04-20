Woonbond kritisch over versoepeling Wet betaalbare huur

AMSTERDAM (ANP) - De Woonbond, een belangenvereniging voor huurders, is kritisch op het voorstel van het kabinet om de Wet betaalbare huur te versoepelen. Met het voorstel worden "veel te hoge huren opnieuw mogelijk".

In de aanpassing wordt voorgesteld dat verhuurders meer moeten kunnen vragen voor dure huurhuizen, nieuwbouw en huizen zonder tuin of balkon. Op die manier hoopt de minister dat meer huizen beschikbaar zijn voor het middensegment. De wijzigingen moeten ingaan per 1 januari 2027. De wet, die werd ingevoerd in juli 2024, moest er juist voor zorgen dat verhuurders een huur vragen die beter bij de woning zou passen, op basis van een puntensysteem van bijvoorbeeld woonoppervlakte en de waarde van het huis.

Volgens de Woonbond zou het schrappen van minpunten, voor bijvoorbeeld het niet hebben van een tuin, leiden tot hogere maximale huren. Ook is het volgens de belangenvereniging te vroeg om nu al ingrijpende wijzigingen door te voeren, zonder dat er een grondige evaluatie van de effecten is geweest.