Pensioenfondsen ABP en PME staan er beter voor na lastig kwartaal

AMSTERDAM (ANP) - Ambtenarenpensioenfonds ABP en metalektrofonds PME stonden er afgelopen kwartaal financieel beter voor. In het eerste kwartaal zagen ze hun financiële positie nog verslechteren, maar lieten ze wel weten een stevige buffer over te houden. ABP hint nu op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, wanneer beide fondsen willen overgaan naar het nieuwe stelsel.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en heeft 3,2 miljoen deelnemers. Zijn financiële positie is in het afgelopen kwartaal naar eigen zeggen "flink" verbeterd vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. "Het is nog steeds onrustig in het Midden-Oosten maar in het tweede kwartaal werd door een bestand tussen de VS en Iran de financiële schade uit het kwartaal ervoor meer dan ingelopen", legt ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen uit.

De zogenoemde dekkingsgraad van ABP is gestegen naar 126,9 procent. Dat was in het eerste kwartaal nog 119,1 procent. Een dekkingsgraad van 126,9 procent betekent dat voor elke 100 euro die het fonds nu en later aan pensioenen moet uitkeren, het 126,90 euro in kas heeft.

Tegemoetkoming

Als de dekkingsgraad op 31 december nog steeds hoger ligt dan 109 procent, "dan kunnen we een tegemoetkoming geven voor verhogingen die we in het verleden niet altijd konden geven. Ook kunnen we dan iedereen een extra verhoging geven", aldus het pensioenfonds. Daarnaast heeft ABP onlangs goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) gekregen om over te gaan naar de vernieuwde pensioenregeling.

PME, dat de pensioenen van bijna 635.000 mensen beheert, gaat "met een sterke financiële positie de laatste maanden in voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel". De dekkingsgraad van dit fonds nam toe naar 127,7 procent, vergeleken met 121,5 procent in het eerste kwartaal. Dat geeft volgens PME "een goede uitgangspositie" voor de beoogde overgang op 1 januari 2027.

Om die naar eigen zeggen sterke positie te houden heeft het fonds het aandelenrisico tijdelijk verlaagd. Daarmee is PME minder gevoelig voor een mogelijke daling van de aandelenkoersen. "We willen voldoende rendement blijven maken, maar tegelijkertijd voorkomen dat een plotselinge daling van aandelenmarkten vlak voor de overstap een te grote impact heeft op de dekkingsgraad en daarmee een evenwichtige overgang in gevaar brengt", zegt uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer Marcel Andringa.