Weer rode cijfers DNB, ook komende jaren nog verliezen voorzien

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2025 voor het derde jaar op rij verlies geleden. De rode cijfers pakten zoals verwacht minder fors uit dan in het voorgaande jaar. Wel voorziet de centrale bank dat de verliezen de komende jaren aanhouden, langer dan waarmee eerder rekening werd gehouden.

Het verlies bedroeg vorig jaar 967 miljoen euro, waar DNB in 2024 nog meer dan 3 miljard euro onder de streep tekortkwam. De centrale bank had eerder al gewaarschuwd dat er een aantal jaren met verliezen aan zat te komen.

Dit heeft te maken met de obligaties die centrale banken in de eurozone eerder jarenlang op grote schaal opkochten om de inflatie aan te wakkeren door de economische bedrijvigheid te stimuleren. Daar zijn de centrale banken inmiddels mee gestopt. Ook heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in de eurozone inmiddels verlaagd. De rentelasten van DNB zijn echter nog steeds hoger dan er aan geld binnenkomt.

Geen dividend

Bijkomend gevolg is dat DNB voorlopig geen dividend kan uitkeren aan de Nederlandse staat. De centrale bank verwacht wel dat de verliezen de komende jaren verder afnemen. Maar ze houden waarschijnlijk tot en met 2028 aan, is nu de inschatting. Eerder leek het erop dat 2027 het laatste jaar met een verlies zou worden.

Het verschil heeft te maken met de rentestand op de financiële markten. Mocht de ECB in de loop van dit jaar besluiten de rente in de eurozone te verhogen, dan zou dit ook betekenen dat het moment dat DNB weer zwarte cijfers schrijft, langer op zich laat wachten.

Buffers

De uitvoering van de kerntaken van deze belangrijke toezichthouder voor de financiële sector lijdt er niet onder, wordt benadrukt in het jaarverslag. DNB rekent er ook nog steeds op dat zijn buffers voldoende zijn om de verwachte verliezen op te vangen.

"Het is niet iets waar de mensen in het land zich zorgen over hoeven te maken", verklaarde DNB-president Olaf Sleijpen dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag. "We zijn wat dat betreft een andere instelling dan een reguliere bank, dan zou je er wel zorgen over moeten maken."

DNB heeft in november wel een reorganisatie aangekondigd om kosten te besparen. Daardoor zullen er ook banen geschrapt worden. Hoeveel arbeidsplaatsen precies worden geraakt, kan Sleijpen nog niet zeggen. Daarover denkt hij in de loop van volgende maand meer duidelijkheid te hebben. Dan verwacht DNB ook een eerste adviesaanvraag te kunnen delen met de eigen ondernemingsraad.