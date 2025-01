Franse economie eind 2024 gekrompen na uitdoven olympisch effect

PARIJS (ANP) - De Franse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar licht gekrompen. Het positieve effect van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen op het bruto binnenlands product (bbp) was uitgewerkt, terwijl ze eerder voor hogere uitgaven zorgden.

In het vierde kwartaal stegen de uitgaven van consumenten minder hard en verdiende Frankrijk minder aan handel met het buitenland. Het bbp daalde in die periode 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Franse nationale statistiekbureau Insee in een eerste raming.

In het derde kwartaal groeide de economie nog 0,4 procent. In heel 2024 steeg het Franse bbp 1,1 procent.

De periode van krimp viel samen met een politieke crisis in Parijs. Toenmalig premier Michel Barnier slaagde er niet in steun te vinden in het Franse parlement voor bezuinigingsmaatregelen die het begrotingstekort van de overheid moesten verkleinen. Hij trad in december af en werd opgevolgd door François Bayrou, die zichzelf ook de taak heeft gesteld de overheidsuitgaven te verlagen.