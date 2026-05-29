Franse economie krimpt 0,1 procent in eerste kwartaal

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 9:29
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse economie is in het eerste kwartaal gekrompen, meldt het Franse statistiekbureau Insee. Het bruto binnenlands product (bbp) is in de eerste drie maanden met 0,1 procent gedaald, onder meer door tegenvallende export.
De handel vanuit Frankrijk daalde met 3,5 procent in het eerste kwartaal. In het voorgaande kwartaal was dit nog een plus van bijna 1 procent. De daling komt vooral door een terugval in de luchtvaartexport, meldt het statistiekbureau. Op basis van voorlopige cijfers berekende het statistiekbureau eerder nog dat de Franse economie gelijk was gebleven.
Volgens de Franse minister van Financiën Roland Lescure is de lichte krimp van het bpp geen reden tot zorg.
