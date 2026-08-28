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Franse economie ontloopt recessie na nulgroei in tweede kwartaal

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:55
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PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Franse economie is ternauwernood ontsnapt aan een recessie, na een nulgroei in het tweede kwartaal van het jaar. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, stagneerde in het afgelopen kwartaal, na een daling van 0,2 procent in het eerste kwartaal. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van krimp op rij.
De bbp-cijfers over beide kwartalen werden vrijdag herzien door het Franse statistiekbureau Insee. Eerder was voor het tweede kwartaal nog een groei van 0,2 procent gemeld en een krimp van 0,1 procent voor het eerste kwartaal. De herzieningen weerspiegelen volgens het statistiekbureau "de nog verder verslechterde staat van de landbouw in vergelijking met de informatie die eind juli beschikbaar was" door de impact van hittegolven op de landbouwproductie.
De Franse minister van Financiën Roland Lescure waarschuwde al dat de zwakte in de landbouw ook gevolgen kan hebben voor de economische groei in het derde kwartaal. "Het is een absoluut angstaanjagende, enorme impact", zei hij op een conferentie in Parijs.
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