Loop geen toeslagen mis: dit is de deadline om geld terug te vragen bij de Belastingdienst

Goed nieuws voor wie nog toeslag over 2025 moet aanvragen: de deadline is met vier maanden verlengd. In plaats van 1 september heb je nu tot en met 31 december de tijd om huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget met terugwerkende kracht aan te vragen.

Jaarlijks laat zo'n 10 procent van de mensen die er recht op hebben deze toeslagen liggen, goed voor circa 1 miljard euro die op de plank blijft liggen.

Zo'n 6 miljoen mensen ontvangen momenteel maandelijks een of meerdere toeslagen, bedoeld om financieel te ondersteunen bij bijvoorbeeld de zorgverzekering of huur. Met de verlengde termijn krijg je nu ook meer tijd om toeslagen aan te vragen op basis van je werkelijke inkomen, in plaats van een geschatte voorschot.

Waarom je beter nu kunt aanvragen

Heb je je belastingaangifte vóór de zomer gedaan, dan heb je inmiddels waarschijnlijk je definitieve aanslag ontvangen. Vraag je op basis daarvan de toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan, dan worden ze berekend op je definitieve inkomensgegevens, niet op een schatting. Dat voorkomt vervelende verrassingen achteraf, zoals moeten terugbetalen omdat je je inkomen te laag had ingeschat.

Zorgtoeslag: tot 131 euro per maand

Verdiende je in 2025 minder dan 39.719 euro (zonder toeslagpartner) of minder dan 50.206 euro (met partner)? Dan heb je recht op zorgtoeslag. De hoogte varieert van 4 tot 131 euro per maand en voor partners tot maximaal 250 euro, afhankelijk van je inkomen.

Let ook op je vermogen: dat mag in 2025 niet hoger zijn dan 141.896 euro zonder toeslagpartner, of 179.429 euro met partner. Vanaf je 18de verjaardag kun je zorgtoeslag aanvragen. Ontvang je al toeslag? Dan loopt die automatisch door. Maar ben je meer gaan verdienen, pas dit dan zelf aan via de site van de Dienst Toeslagen om latere terugbetaling te voorkomen.

Huurtoeslag: afhankelijk van huur én inkomen

Voor huurtoeslag geldt dat je kale huur in 2025 maximaal 900 euro mag bedragen. Hoeveel je precies ontvangt, hangt af van je huur, inkomen, het aantal personen in je huishouden en hun leeftijd. Je betaalt zelf altijd minimaal zo'n 200 euro.

Ook hier telt je vermogen mee: maximaal 37.395 euro zonder toeslagpartner, 74.790 euro met partner. Vermogen van thuiswonende kinderen onder de 18 telt mee bij de hoofdbewoner; kinderen boven de 18 tellen als medebewoner en mogen zelf tot 37.395 euro bezitten.

Kindgebonden budget

Deze bijdrage voor kosten van kinderen tot 18 jaar wordt automatisch berekend als je al toeslagen ontvangt. Krijg je die niet, dan kun je het zelf aanvragen. De hoogte hangt af van je inkomen, vermogen en de leeftijd van je kinderen.

Nog geen aangifte gedaan?

Heb je uitstel gekregen voor je aangifte inkomstenbelasting over 2025? Dan mag je zelfs ná 31 december nog toeslagen aanvragen, tot de datum waarop je uitstel afloopt.