Rechtbank legt levenslang op aan verdachte genocide Rwanda

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de 66-jarige Eugène N. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank is bewezen dat N. heeft meegedaan aan de moordpartij in een stadion, waarbij naar schatting 3000 Tutsi's werden afgeslacht.

N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. In 2020 begon de Nederlandse justitie een onderzoek, waarna de verdachte in 2024 werd opgepakt.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. N.'s advocaten hadden om vrijspraak gevraagd, omdat in hun ogen het bewijs ontbreekt.