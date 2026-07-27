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Franse minister: natuurbrand Bordeaux klap voor lokale economie

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 10:55
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BORDEAUX (ANP/RTR) - De grote natuurbrand nabij de Franse stad Bordeaux is een grote klap voor de lokale economie omdat bijvoorbeeld toerisme en horeca worden geraakt. Dat heeft de Franse minister van Financiën en Economische Zaken Roland Lescure gezegd. Hij heeft overleg gevoerd met de burgemeester van Bordeaux over de economische impact van de natuurbrand.
Lescure spreekt van een klap voor de economie van het zuidwestelijke departement Gironde. Door de brand zijn tienduizenden hectares aan natuurgebied verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Emmanuel Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet over de situatie.
Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux schrijft op X dat er een taskforce wordt opgezet om te kijken naar mogelijkheden voor ondersteuning van de lokale economie. Die taskforce wordt geleid door Lescure.
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