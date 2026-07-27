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Van Aert maakt na blessure rentree in Ronde van Denemarken

Sport
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 11:10
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DEN BOSCH (ANP/BELGA) - Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken. Dat meldt zijn ploeg Visma-Lease a Bike maandag op sociale media.
De Ronde van Denemarken wordt Van Aerts eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte door een ontsteking in zijn elleboog. De Belg kon door die blessure niet meedoen aan de Tour de France. Van Aert bereidt zich met de Ronde van Denemarken voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus in Monaco begint.
Ook de Fransman Christophe Laporte en de Duitser Niklas Behrens keren woensdag terug bij Visma-Lease a Bike. Voor Laporte wordt de Ronde van Denemarken de eerste wedstrijd sinds mei. Hij scheurde tijdens een training een spier in een dijbeen. Behrens kwam dit jaar nog niet in actie vanwege hartritmestoornissen.
De Ronde van Denemarken duurt van woensdag tot en met zondag.
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