Franse overheid doet nieuw bod op strategische onderdelen Atos

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse overheid heeft een nieuw bod van tot 625 miljoen euro uitgebracht op strategische onderdelen van het noodlijdende IT-concern Atos. De Franse regering wil daarmee voorkomen dat deze diensten, die van nationaal belang zijn, in buitenlandse handen vallen. Het nieuwe bod volgt op het verlopen van een eerder bod van de overheid en geldt tot mei volgend jaar.

Het niet-bindende bod zou betekenen dat Atos zijn geavanceerde computeractiviteiten van zijn divisie Big Data & Security (BDS) verkoopt aan de staat. De Franse staat bood eerder aan om onder meer de supercomputers van het bedrijf te kopen in een breder bod van 700 miljoen euro, dat inmiddels is verlopen en dat ook andere onderdelen omvatte.

Atos zei maandag dat het ook een formeel verkoopproces zal starten voor de resterende onderdelen van de BDS-divisie. Het Franse ministerie van Financiën stelde in een afzonderlijke verklaring dat de verkoop van de resterende BDS-activiteiten gebaseerd zal zijn op een lijst van potentiële kopers die door de Franse overheid is goedgekeurd. Het Franse defensiebedrijf Thales zei eerder al eventueel interesse te hebben in enkele van die activiteiten.