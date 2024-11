NAVO-kopstuk roept bedrijven op zich voor te bereiden op oorlog

BRUSSEL (ANP/RTR) - Bedrijven zouden zich moeten voorbereiden op een oorlogsscenario, stelt Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO. Volgens de Nederlandse admiraal moeten ze hun productie en distributie aanpassen om minder afhankelijk te zijn van landen als Rusland en China.

"Als we ervoor kunnen zorgen dat de cruciale diensten en goederen hoe dan ook geleverd kunnen worden, dan is dat een belangrijk onderdeel van onze afschrikking", zei Bauer. Volgens hem worden ook niet-militaire diensten zeer belangrijk in geval van oorlog. Hij wijst ook op de toenemende sabotagepogingen die nu al in Europa te zien zijn en de afhankelijkheid van Russisch gas.

"We dachten een deal te hebben met Gazprom, maar we hadden eigenlijk een deal met meneer Poetin", aldus Bauer. "En hetzelfde geldt voor infrastructuur die in handen van Chinezen is. We hebben eigenlijk een deal met meneer Xi."