Franse overheid zoekt naar tientallen miljarden aan bezuinigingen

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het plan van Frankrijk om zijn begrotingstekort terug te brengen betekent dat er 40 miljard euro aan besparingen moet worden gevonden. Dit heeft de Franse minister van Financiën Eric Lombard zondag gezegd.

De Franse regering wil het tekort verlagen van 5,4 procent dit jaar naar 4,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2026. "Ik houd vast aan het doel van 4,6 procent voor 2026, wat een extra en zeer aanzienlijke inspanning van 40 miljard euro zal vereisen", zei Lombard tegen BFM TV. "We verkeren in een noodsituatie wat onze begroting betreft" voegde hij eraan toe.

Frankrijk, de op een na grootste economie van de eurozone, streeft naar een geleidelijke vermindering van zijn begrotingstekort om aan de EU-regels te voldoen. Volgens de plannen zou het tekort rond 2029 weer in overeenstemming moeten zijn met de Europese norm van maximaal 3 procent.