Franse premier ziet mogelijkheden om drankheffing VS te vermijden

PARIJS (ANP/AFP) - Het is nog niet te laat om een deal te sluiten met de Amerikaanse president Donald Trump waarmee Europese landen fikse importheffingen op hun alcoholische dranken ontlopen. Dat zei de Franse premier François Bayrou in een interview met radiozender France Inter. "We hebben nog vijftien dagen om een uitweg te vinden", zei de politicus.

Als vergelding voor Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie, kondigde Brussel eigen heffingen aan op Amerikaanse producten die vanaf 1 april gaan gelden. Het gaat onder andere om Amerikaanse bourbon. Trump dreigde vervolgens op sociale media met importheffingen van 200 procent op Europese dranken, wat onder andere de Franse wijn- en sterkedrankenindustrie hard zou raken.

"Ik ben er voorstander van om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen, en ik denk dat de onderhandelingen nog niet volledig zijn mislukt", zei Bayrou. Hij wees erop dat "tweets van Trump" niet gelijkstaan aan officiële beslissingen. De premier van Frankrijk waarschuwde ook dat de EU bij het uitblijven van een oplossing zwaardere tegenmaatregelen kan nemen. "Als we dat kunnen vermijden en zoveel mogelijk dingen kunnen oplossen, moeten we dat doen. Ben ik optimistisch? Niet per se."