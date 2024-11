Franse premier ziet niets in EU-deal met Mercosur

BRUSSEL (ANP/AFP) - Frankrijk gaat niet akkoord met een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen zoals dat nu op tafel ligt. Dat zei de Franse premier Michel Barnier na afloop van een gesprek met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

"Ik heb aan de voorzitter gezegd dat dit akkoord, in de huidige vorm, niet acceptabel is of zal zijn voor Frankrijk", zei Barnier tegen journalisten in Brussel. "Mijn advies is om het standpunt van een land als Frankrijk niet te negeren."

De EU onderhandelt al meer dan twintig jaar over een vrijhandelsverdrag met de Mercosur, die bestaat uit Argentinië, Brazilië, Bolivia, Paraguay en Uruguay. In september kwamen signalen naar buiten dat de twee landenblokken vooruitgang hadden geboekt bij de gesprekken, met name op het gebied van milieu en overheidsopdrachten.

Maar Barnier stelde woensdag dat de overeenkomst "een desastreuze impact kan hebben op hele sectoren, vooral de landbouw en veeteelt". Andere Europese landen hebben volgens de premier dezelfde zorgen.