Trump na bezoek Witte Huis: fijn om Biden te zien

WASHINGTON (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump blikt positief terug op zijn ontmoeting met zittend president Joe Biden. Hij vertelde de krant New York Post in een interview dat onder meer de situatie in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne zijn besproken. Trump zei Biden naar zijn denkbeelden te hebben gevraagd en vertelde dat zijn gastheer hem daar op "hoffelijke" wijze over te woord stond.

Trump bezocht zijn politieke rivaal Biden woensdag in het Witte Huis. De mannen hebben in het verleden felle kritiek geuit op elkaar, maar Trump liet zich naderhand uitsluitend positief uit over het gesprek. "We vonden het allebei erg leuk om elkaar te zien", zei hij volgens The Post. Hij zei ook dat Biden een goede verkiezingscampagne heeft gevoerd. "We hadden echt een goede ontmoeting."

Het Witte Huis heeft ook gereageerd en liet weten dat Biden zijn opvolger onder meer heeft gewezen op het belang van de steun aan Oekraïne. De Verenigde Staten hebben de Oekraïeners de afgelopen jaren voorzien van grootschalige militaire steun, iets waar Trump kritisch tegenover staat. Een woordvoerster zei verder dat het een "erg beleefd" en inhoudelijk gesprek was.