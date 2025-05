Franse president kondigt record buitenlandse investeringen aan

VERSAILLES (ANP/BLOOMBERG) - De Franse president Emmanuel Macron zal maandag een recordbedrag van 37 miljard euro aan buitenlandse investeringen in Frankrijk aankondigen. De investeringsprojecten zullen tijdens de jaarlijkse top met internationale zakenlieden in het kasteel van Versailles bij Parijs bekend worden gemaakt. Macron initieerde de bijeenkomst met het internationale bedrijfsleven zeven jaar geleden in een poging meer investeerders aan te trekken om het land te herindustrialiseren.

Van het totaalbedrag werd 17 miljard euro al aangekondigd op een aparte top gericht op investeringen in kunstmatige intelligentie in februari. Hoewel nog niet bekend is hoeveel banen er in Frankrijk bijkomen door de investeringen, verwacht de Franse minister van Financiën Eric Lombard dat met de investeringen een belangrijke stap wordt gezet richting meer werkgelegenheid.