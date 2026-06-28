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Franse rederij: enorm containerschip door Straat van Hormuz

Economie
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 10:35
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PARIJS (ANP/RTR) - Het enorme containerschip Galapagos van de Franse rederij CMA CGM is zondagochtend door de Straat van Hormuz gevaren. Volgens CMA CGM is dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip met een lengte van 366 meter is afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten.
De doorvaart werd gedaan ondanks het opgelaaide geweld in de regio, doordat de Verenigde Staten weer aanvallen hebben uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. Iran sloeg weer terug met aanvallen op Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. De VS betichten Iran ervan de voorlopige vredesdeal geschonden te hebben.
CMA CGM zegt wel dat de situatie in de Golfregio complex blijft en dat constante waakzaamheid nodig blijft.
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