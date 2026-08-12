Hoeveel zin hebben ouderen in seks? (het antwoord zal je verbazen)

Dat ouderen geen behoefte meer zouden hebben aan seks, is een hardnekkige mythe. Onderzoek laat juist zien dat veel senioren tot op hoge leeftijd seksueel actief zijn en daar veel waarde aan hechten. Maar net als jongere generaties ervaren ook zij soms druk om seks te hebben, terwijl het dagelijks leven daar lang niet altijd ruimte voor biedt.

Die vraag houdt ook seksuologen bezig. Waar veel onderzoek zich richt op hoe vaak ouderen seks hebben of hoe tevreden ze zijn over hun seksleven, groeit de belangstelling voor een andere kwestie: welke rol spelen de alledaagse beslommeringen bij seksuele verlangens op latere leeftijd?

Dat zijn er nogal wat. Veel ouderen kampen met chronische aandoeningen, lichamelijke klachten of eenzaamheid. Tegelijkertijd zijn velen juist actief met oppassen op kleinkinderen, reizen, vrijwilligerswerk of hobby's. En net als iedereen moeten ook zij gewoon boodschappen doen, het huishouden bijhouden of genieten van een middagdutje. Seks heeft dan niet altijd de hoogste prioriteit.

Daar komt bij dat seksualiteit voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun identiteit is geweest. Wie zich jarenlang als seksueel actief heeft gezien, kan ook op latere leeftijd het gevoel houden dat hij of zij aan dat beeld moet blijven voldoen. Dat kan leiden tot interne druk of verwachtingen vanuit een partner of de samenleving.

Toch hoeft ouder worden niet automatisch te betekenen dat het seksleven achteruitgaat. Sociologen Heidi Lyons en David Warner concludeerden dit jaar in The Journal of Sex Research dat veranderingen in gezondheid, relatie of levensfase niet vanzelf leiden tot minder seksuele expressie. Mensen passen hun seksleven vaak aan de nieuwe omstandigheden aan, waarbij intimiteit verschillende vormen kan aannemen.

Flexibiliteit op latere leeftijd

Juist die flexibiliteit maakt seksualiteit op latere leeftijd zo interessant, zeggen onderzoekers. Seks draait niet alleen om geslachtsgemeenschap, maar ook om intimiteit, aanraking, affectie en verbondenheid. Wat iemand belangrijk vindt, verschilt bovendien sterk per persoon.

Wetenschappers pleiten daarom voor meer aandacht voor de invloed van het dagelijks leven op seksualiteit bij ouderen. Niet alleen medische factoren spelen een rol, maar ook stress, vermoeidheid, mantelzorg, financiële zorgen en maatschappelijke vooroordelen over ouder worden. Daarnaast ervaren veel senioren nog altijd stigma's rond seksualiteit, waardoor zij minder snel over hun wensen of problemen praten.

De centrale boodschap is dan ook dat er geen 'normaal' seksleven bestaat op oudere leeftijd. Voor de één blijft seks een belangrijk onderdeel van het leven, terwijl de ander daar nauwelijks behoefte aan heeft. Beide zijn even gezond. Belangrijker is dat ouderen de ruimte krijgen om hun seksualiteit vorm te geven op een manier die past bij hun leven, hun gezondheid en hun eigen wensen, zonder druk van buitenaf.