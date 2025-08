Franse wijn- en dranklobby: miljard schade door heffingen VS

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse wijn- en sterkedrankenindustrie verwacht dat de Amerikaanse importheffingen de sector 1 miljard euro gaan kosten. De heffing van 15 procent moet op 7 augustus ingaan en zal waarschijnlijk een kwart van de jaarlijkse export uit Frankrijk wegvagen, meldde de Franse brancheorganisatie FEVS vrijdag.

"We waarderen de inspanningen die al zijn gedaan om wijnen en gedistilleerde dranken uitgezonderd te krijgen van deze 15 procent heffing", aldus FEVS-voorzitter Gabriel Picard. Maar volgens hem kan de situatie niet blijven zoals die nu is. "Het is cruciaal dat Frankrijk en de Europese Unie zich actief met ons inzetten om onze sector heel concreet te ondersteunen."

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noel Barrot zei vrijdag in gesprek met radiozender France Inter dat Frankrijk en de EU nog onderhandelen over een vrijstelling voor de Europese wijnen en sterkedrank.