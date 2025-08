Media melden bezoek gezant VS Witkoff aan Gaza

RAFAH (ANP) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff heeft volgens Israëlische media in de Gazastrook een bezoek gebracht aan een hulpcentrum van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Rafah. Witkoff brengt met de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, een bezoek aan hulpcentra in de Gazastrook en spreekt er met Gazanen.

Ze zouden aan een plan werken om meer voedsel aan de Gazastrook te leveren. Witkoff kwam donderdag aan in Israël en sprak met premier Benjamin Netanyahu over de Gazastrook en over Iran.

De GHF is een particuliere instelling die is opgericht door Israël en de VS. De GHF is erg omstreden. De mensenrechtencommissie van de VN bijvoorbeeld meldde vrijdag dat er sinds mei 859 Palestijnen zijn gedood bij een centrum van de GHF en 514 anderen die op pad waren om hulp te zoeken. De meeste doden zijn volgens de commissie veroorzaakt door Israëlische militairen.