FrieslandCampina houdt winst op peil door goed eerste halfjaar

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina heeft vorig jaar de winst op peil gehouden. De sterke resultaten zijn volgens het zuivelconcern vooral het gevolg van een goed eerste halfjaar. De tweede helft van 2025 werd gekenmerkt door uitdagende marktomstandigheden en een daling van de basiszuivelprijzen. De nettowinst ging met 2,2 procent omhoog tot 328 miljoen euro, maakte het bedrijf woensdag bekend.

De omzet steeg met 3,6 procent tot 13,4 miljard euro, vooral door een hoge melkprijs in de eerste helft van het jaar. Topman Jan Derck van Karnebeek spreekt dan ook van "een jaar met twee gezichten". Het zuivelconcern zag de melkprijzen in de tweede helft van het jaar dalen. "Een gevolg van een stijgende melkaanvoer en een stabiele vraag", legt Van Karnebeek uit. Dat de melkaanvoer is gestegen in het tweede halfjaar komt door gunstige weercondities voor het gras. "Dat geldt niet alleen voor onze boeren, maar in heel Noordwest-Europa", zegt de topman.

Het aantal leden van FrieslandCampina nam vorig jaar af van 9001 naar 8781 melkveebedrijven. Die leden leverden wel meer melk aan dan een jaar eerder. De hoeveelheid aangevoerde melk steeg met 2,4 procent naar ruim 9 miljard kilogram. Het zuivelconcern ziet het ledenaantal teruglopen door melkveehouders die stoppen.

Contante nabetaling

De totale vergoeding die leden kregen voor hun melk steeg met ruim 11 procent vorig jaar. FrieslandCampina keert ook een contante nabetaling uit aan de leden-melkveehouders die hoger is dan een jaar geleden. Het komt neer op 1,31 euro per 100 kilogram geleverde melk.

Van Karnebeek spreekt van het "tweede goede jaar op rij". Voor volgend jaar verwacht hij dat de lage melkprijzen nog wel even aanhouden, waardoor de winstgevendheid in de eerste helft van het jaar flink achter zal blijven.