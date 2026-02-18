Sanae Takaichi formeel weer geïnstalleerd als premier van Japan

TOKIO (ANP/AFP) - Het Lagerhuis van het Japanse parlement heeft Sanae Takaichi weer benoemd tot premier van het land. De 64-jarige Takaichi werd in oktober de eerste vrouwelijke premier van Japan. Ze ontbond het parlement in januari en boekte deze maand een historische verkiezingsoverwinning. Ze kreeg een tweederdemeerderheid achter zich in de Japanse Tweede Kamer.

Niet eerder won een partij zoveel zetels in het parlement. Volgens Japanse media is dat mede dankzij haar populariteit onder jonge kiezers. Rond 84 procent van de twintigers zou op haar Liberaal-Democratische Partij hebben gestemd.